Twitter уволил 50% сотрудников

CentralAsia (CA) - Половина сотрудников компании Twitter попала под сокращение, пишет агентство Reuters со ссылкой на главу службы безопасности и добросовестности компании, а также на заявления бывших работников. По данным агентства, в меньшей степени увольнения затронули отделы по защите от дезинформации. Канал NBC, тоже со ссылкой на экс-сотрудников, сообщил, что именно эти команды попали под масштабное сокращение.

Сокращение команды по защите от дезинформации вызывает наибольшие опасения на фоне грядущих выборов в Конгресс США, сообщили каналу NBC два экс-работника, а также один действующий сотрудник.

Глава службы безопасности и добросовестности Twitter Йоэль Рот (эта служба отвечает за предотвращение распространения дезинформации и другого вредоносного контента) рассказал агентству об увольнении примерно 15% сотрудников его команды. По данным заявок в управление по трудоустройству в Калифорнии, которые приводит Reuters, среди уволенных оказались 784 работника из штаб-квартиры в Сан-Франциско, а также 199 сотрудников офисов в Сан-Хосе и Лос-Анджелесе.

О планах Илона Маска начать сокращать штат компании стало известно через два дня после того, как он закрыл сделку о покупке соцсети стоимостью $44 млрд. Через несколько часов после покупки Twitter он уволил гендиректора, а также финансового директора. Они получили денежную компенсацию в размере $122 млн. При этом Илон Маск дал слово не увольнять 75% сотрудников Twitter.

Илон Маск пообещал освободить «из тюрьмы Twitter» аккаунты, заблокированные по сомнительным и незначительным причинам, а также заняться верификацией пользователей. Экс-президент США Дональд Трамп в день покупки предпринимателем соцсети заявил, что ему пообещали восстановить его аккаунт в Twitter в ближайшее время. Джо Байден назвал Twitter инструментом, «который извергает ложь».