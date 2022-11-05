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Минобороны России заявило о пресечении атак ВСУ в ДНР, ЛНР и Херсонской области
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Российские силы пресекли атаки ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области, говорится в сообщении Минобороны.

В частности, на краснолиманском направлении сорваны три атаки в районе сел Стельмаховка и Площанка и города Кременная в ЛНР, на южно-донецком — поражены подразделения украинских сил в районах сел Новомихайловка, Павловка и Времевка в ДНР, на николаево-криворожском — отражены атаки на позиции российских войск в направлении сел Саблуковка и Суханово в Херсонской области, указывает ведомство.

Также российские силы поразили пять пунктов управления ВСУ в ДНР и Херсонской области, один пункт управления СБУ в Харьковской области и базу хранения вооружения и военной техники в Запорожской области, заявили в Минобороны.

В Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, сообщили в министерстве.

В Николаевской области российскими силами сбит украинский МиГ-29, в ДНР — вертолет Ми-8, говорится в сообщении.

В общей сложности с начала российской военной операции уничтожены 331 украинский самолет, 169 вертолетов, более 2,4 тыс. беспилотников, 386 ЗРК, более 6,3 тыс. танков, 882 боевые машины РСЗО, 3554 орудия полевой артиллерии и минометов, а также свыше 7 тыс. единиц автомобильной спецтехники, указывает министерство.

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