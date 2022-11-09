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Индийский подрядчик построит первый в Монголии нефтеперерабатывающий завод

CentralAsia (MNG) -  Сделку подписали д-р Алтанцэцэг, исполнительный директор Mongol Refinery, и П Дорая, директор Megha по углеводородам (MEIL).

Инженер-строитель из Хайдарабада Megha Engineering & Infrastructures (MEIL) выиграла контракт на 790 миллионов долларов на строительство первого в Монголии нефтеперерабатывающего завода.

MEIL также построит трубопровод и электростанцию.

Компания заявила, что этот проект стал поворотным моментом в отношениях между Индией и Монголией и в планах MEIL по расширению добычи углеводородов.

НПЗ сможет перерабатывать 1,5 млн тонн нефти в год, что снизит зависимость Монголии от России и ускорит экономический рост.

Проект представляет собой межправительственную сделку и будет финансироваться за счет государственных кредитов Индии.

Руководителем проекта является государственная компания Engineers India Limited.

Компания MEIL была основана в 1989 году и с тех пор работает в 20 странах. Работает в энергетике, обороне, транспорте и телекоммуникациях.

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