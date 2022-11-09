Индийский подрядчик построит первый в Монголии нефтеперерабатывающий завод

CentralAsia (MNG) - Сделку подписали д-р Алтанцэцэг, исполнительный директор Mongol Refinery, и П Дорая, директор Megha по углеводородам (MEIL).
Инженер-строитель из Хайдарабада Megha Engineering & Infrastructures (MEIL) выиграла контракт на 790 миллионов долларов на строительство первого в Монголии нефтеперерабатывающего завода.
MEIL также построит трубопровод и электростанцию.
Компания заявила, что этот проект стал поворотным моментом в отношениях между Индией и Монголией и в планах MEIL по расширению добычи углеводородов.
НПЗ сможет перерабатывать 1,5 млн тонн нефти в год, что снизит зависимость Монголии от России и ускорит экономический рост.
Проект представляет собой межправительственную сделку и будет финансироваться за счет государственных кредитов Индии.
Руководителем проекта является государственная компания Engineers India Limited.
Компания MEIL была основана в 1989 году и с тех пор работает в 20 странах. Работает в энергетике, обороне, транспорте и телекоммуникациях.