Китай добьется еще больших успехов под руководством КПК, — монгольский политик

Б. Батбаатар, заместитель председателя Монгольской гражданской воли-зеленой партии

CentralAsia (MNG) - «Китай является строителем мира во всем мире и вносит вклад в глобальное развитие. Я высоко оцениваю Инициативу глобального развития (ИГР), предложенную президентом Китая Си Цзиньпином», — сказал Б. Батбаатар, заместитель председателя Монгольской партии «Гражданская воля-зеленая», в недавнем интервью «Жэньминь жибао».

Эта инициатива полностью свидетельствует о том, что Китай привержен поддержанию мира во всем мире и содействию взаимовыгодному сотрудничеству и счастью людей во всем мире, добавил Батбаатар.

Батбаатар сказал, что ИГР фокусируется на вопросах развития, с которыми сталкивается мир, особенно развивающиеся страны, и будет играть важную роль в содействии глобальному развитию.

Правительства Китая и Монголии выступили с совместным заявлением, когда премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай прибыл в Китай на церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в феврале этого года.

Стороны договорились о дальнейшем синергизме предложенного Китаем ИГР и инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП) с долгосрочной политикой развития Монголии «Видение 2050» и новой политикой возрождения, чтобы расширить сотрудничество в области торговли, инвестиций, финансов, полезных ископаемых, энергетика, взаимосвязанность, инфраструктура, цифровая экономика и зеленое развитие.

Батбаатар считает, что это практическая мера для развития сотрудничества между двумя странами.

Батбаатар неоднократно посещал Китай, где он стал свидетелем огромного прогресса в развитии страны.

Он сказал, что опыт развития Китая признан международным сообществом, и Монголия надеется извлечь уроки из этого опыта.

Монгольская партия «Гражданская воля-Зеленые» и Коммунистическая партия Китая (КПК) начали различные обмены. Многие молодые кадры монгольской партии посещали Китай для учебы.

Батбаатар сказал «Жэньминь жибао», что эти молодые кадры очень хотят посетить Китай и рассчитывают пройти курсы по китайской культуре и ОПОП.

Монгольские издания первого тома «Си Цзиньпин: управление Китаем» и «Вверх и из бедности» были выпущены на китайско-монгольском семинаре по государственному управлению, состоявшемся в Улан-Баторе в августе 2019 года. Батбаатар принял участие в семинаре.

«Я до сих пор хорошо помню тот день. Работы президента Си охватывают множество областей, таких как политика, экономика, культура и дипломатия, демонстрируя его глубокое мышление и долгосрочное видение прошлого, настоящего и будущего», — сказал Батбаатар.«Читая эти книги, я лучше понял основополагающую философию и стратегическое мышление КПК», — добавил он.

Батбаатар считает, что невозможно понять достижения и ценный опыт Китая в области развития, если не связывать прогресс страны с КПК.

Он сказал, что КПК объединяет и ведет китайский народ в неустанной работе ради лучшей жизни и вступила на новый путь, чтобы полностью построить современную социалистическую страну.

«Я верю, что под руководством КПК Китай добьется еще больших успехов», — сказал Батбаатар.

Как гласит монгольская поговорка: «Соседи связаны сердцем и разделяют общую судьбу». Глобальное распространение Covid-19 вызывает большую тревогу, Китай и Монголия предложили взаимную помощь для преодоления трудностей.

Например, провинция Хубэй в центральном Китае, когда-то сильно пострадавшая от пандемии, отправила местный чай в Монголию в качестве подарков в знак признательности за предыдущее пожертвование последней овец в поддержку борьбы Китая с COVID-19.

Кроме того, Китай предложил более четырех миллионов доз вакцин для Монголии, когда Монголия переживала самые тяжелые времена в борьбе с болезнью.

Батбаатар отметил, что Китай как дружественный сосед Монголии предложил искреннюю помощь его стране, предоставив партии вакцин.

По его словам, Китай также передал антипандемические материалы многим другим странам, работал над продвижением справедливого и равноправного распределения вакцин против COVID-19 по всему миру и активно налаживал сотрудничество с другими странами.

«Несомненно, Китай внес важный вклад в глобальную солидарность в борьбе с COVID-19 и в восстановление мировой экономики», — сказал Батбаатар в интервью «Жэньминь жибао».

Монголы считают Пекин «благословенной землей», поскольку их страна завоевала свою первую олимпийскую золотую медаль на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

Ранее в этом году Батбаатар принял участие в мероприятии, посвященном зимним Олимпийским играм, и собрал произведения искусства, демонстрирующие китайско-монгольскую дружбу, которую обе стороны проводят совместно. Он был глубоко впечатлен успешными зимними Олимпийскими играми 2022 года в Пекине.

«Зимние Олимпийские игры — главное спортивное событие для людей во всем мире. Они способствуют укреплению солидарности и преодолению разногласий», — сказал Батбаатар.

Он отметил, что Китай продемонстрировал миру очарование официального девиза зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года «Вместе ради общего будущего», проведя игры в соответствии с графиком и предоставив важную платформу для укрепления мира и дружбы в условиях пандемии.

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