экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Министр промышленности Саудовской Аравии встретился с министром горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии
Бандар Алхораеф и Ганбаатар Жамбал
Бандар Алхораеф и Ганбаатар Жамбал

CentralAsia (MNG) -  Министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар Алхораеф провел двустороннюю встречу с министром горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии Ганбаатаром Жамбалом, а затем с секретарем Министерства горной промышленности Индии Вивеком Бхарадаваем в кулуарах Международной горнодобывающей и ресурсной конференции (IMARC), проходившей в Сиднее, Австралия.

В ходе двух встречы министр обсудил стремление Королевства расширить экономические, торговые и инвестиционные связи между Королевством и Монголией и Индией. Алхораеф подчеркнул необходимость расширения сотрудничества между двумя правительствами, чтобы в полной мере использовать минеральные ресурсы Королевства и воспользоваться преимуществами его полезных ископаемых, которые оцениваются в 1,3 триллиона риялов.

На двух встречах был затронут широкий круг тем, от общих опасений до краткого изложения пяти возможностей добычи полезных ископаемых, о которых было объявлено в связи с участием Королевства в Международной конференции по горнодобывающей промышленности и ресурсам (IMARC) и официальным визитом министра в Австралию.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Правительство Узбекистана утвердило создание центров занятости для женщин во всех махаллях
  • Российские войска наступают на Донбассе, Белоруссия формирует совместную с РФ группировку войск, - Генштаб ВС Украины
  • Министры иностранных дел Армении и Азербайджана обсудили в США мирный договор


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com