Министр промышленности Саудовской Аравии встретился с министром горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии

Бандар Алхораеф и Ганбаатар Жамбал

CentralAsia (MNG) - Министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар Алхораеф провел двустороннюю встречу с министром горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии Ганбаатаром Жамбалом, а затем с секретарем Министерства горной промышленности Индии Вивеком Бхарадаваем в кулуарах Международной горнодобывающей и ресурсной конференции (IMARC), проходившей в Сиднее, Австралия.

В ходе двух встречы министр обсудил стремление Королевства расширить экономические, торговые и инвестиционные связи между Королевством и Монголией и Индией. Алхораеф подчеркнул необходимость расширения сотрудничества между двумя правительствами, чтобы в полной мере использовать минеральные ресурсы Королевства и воспользоваться преимуществами его полезных ископаемых, которые оцениваются в 1,3 триллиона риялов.

На двух встречах был затронут широкий круг тем, от общих опасений до краткого изложения пяти возможностей добычи полезных ископаемых, о которых было объявлено в связи с участием Королевства в Международной конференции по горнодобывающей промышленности и ресурсам (IMARC) и официальным визитом министра в Австралию.

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