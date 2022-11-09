Турция и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой

CentralAsia (MNG) - Министры туризма Турции и Монголии обменялись мнениями о создании туристического комплекса в Орхонской долине, реализации совместных туристических проектов

Турция и Монголия подписали межправительственный меморандум о сотрудничестве в сфере туризма и обменялись мнениями о расширении сотрудничества в этой сфере, сообщил министр туризма Турции.

«Мы подписали межправительственное соглашение о туризме между нашими странами с министром окружающей среды и туризма Монголии Б. Бат-Эрдэнэ. Мы планируем активизировать наши действия в сфере туризма с Монголией», — написал в Twitter министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Анкара принимает соответствующие законы и решения в отношении туризма с упором на устойчивое развитие, и можно увеличить поток иностранных туристов в Монголию рейсами Turkish Airlines, цитируют Эрсоя ионгольские СМИ.

Министры также обменялись мнениями по вопросам создания туристического комплекса в Орхонской долине в центральной Монголии, строительства аэропорта, организации туристических выставок, участия в конференциях, реализации совместных проектов в сфере туризма.

Со своей стороны Бат-Эрдэнэ просил сотрудничества и поддержки по четырем направлениям: организация форума, совместная выставка литературно-исторического произведения XIV века «Сборник летописей», и строительство международного аэропорта в городе Хархорин рядом с культурным ландшафтом Орхонской долины, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Бат-Эрдэнэ также отмечал, что обнаружение монгольским исследователем развалин летнего дворца и поселения монгольского правителя Хулагу-хана «открыло новую страницу в истории культурных связей» между Монголией и Турцией.

Он также попросил поддержки для исследований и археологических раскопок, которые Монгольский государственный университет проведет в сотрудничестве с турецким университетом Измир Катип Челеби.

19 октября Бат-Эрдэнэ рассказал агентству Anadolu о двусторонних отношениях в турецкой столице Анкаре во время турецко-монгольского бизнес-форума.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1969 году, получив новый импульс с открытием посольств в Анкаре и Улан-Баторе в 1996-1997 годах. На сегодняшний день подписано более 100 двусторонних соглашений, направленных на укрепление договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.

В 2011 году Монголия удостоила Турцию статуса «третьего соседа» наряду с США, ЕС, Японией, Южной Кореей и Индией.

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