Китай представил свою крупнейшую группу экспонентов, привлекая внимание к «китайскому бренду»

CentralAsia (MNG) - Компания Apparel Textile Sourcing Canada (ATSC), которая работала в сети последние два года из-за пандемии, наконец вернулась в Торонто 7 ноября этого года. В выставке приняли участие более 150 компаний-производителей одежды, тканей и домашнего текстиля из-за рубежа. Всего в выставке принимают участие более десятка стран и регионов, в том числе Китай, Индия, Бангладеш, Пакистан, Южная Корея, Монголия, Вьетнам и другие. Мероприятие ожидает более 2000 посетителей во время трехдневного торгового мероприятия, проводимого в Конгресс-центре Торонто.

Китай собрал 60 экспонентов для участия в выставке, в том числе десять крупных китайских брендов, представленных в павильоне «Китайский бренд», ориентированных на предоставление обновленного дизайна и моды профессиональным покупателям, посещающим ATSC. Эти бренды включают Aparso, V Roc V, Bella Fitness, Rion Sports, Tian Thai Sports, Evergreen, Beyond Garments, Mizuda, Wanshun и Changshu Garments Town.

Провинции Хубэй и Чжэцзян спонсировали павильоны, в каждом из которых приняли участие 20 поставщиков высококачественных тканей и одежды. Тринадцать китайских производителей лично прибыли на выставку в Торонто на этой неделе, в то время как другие участники из Китая решили использовать местных канадских представителей на месте.

В первый день выставки Лю Линьлинь, торговый советник Генерального консульства Китая в Торонто; Боб Кирк, исполнительный директор Канадской федерации одежды; Ядмаа Ариунболд, посол Монголии в Канаде; Хоссейн Мохаммад Аль-Музахид, Апурва Шривастава, генеральный консул Индии в Торонто; Куинь Тран, глава коммерческого отдела посольства Вьетнама в Канаде; Первый секретарь (коммерческий) Высшей комиссии Бангладеш в Канаде; Выставку посетили Сохаил Раза Додхи, секретарь Пакистанской ассоциации производителей чулочно-носочных изделий, а также организатор выставки ATSC и генеральный директор JP Communications, Inc. Джейсон Прескотт.

Данные показывают, что с января по сентябрь 2022 года экспорт текстиля и одежды из Китая в Канаду составил 3,85 миллиарда долларов, что указывает на то, что китайские текстильные предприятия по-прежнему активно ищут клиентов, несмотря на ужесточение экономической ситуации. Несколько экспонентов заявили, что ATSC остается одним из наиболее эффективных способов выхода зарубежных компаний на канадский рынок.

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