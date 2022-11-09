Монгольский спортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боевым искусствам в Турции

Наадам Болдбаатар
CentralAsia (MNG) - Монгольский спортсмен Наадам Болдбаатар выиграл золотую медаль в категории 80 кг на чемпионате мира по боевым искусствам 2022 года, который проходил в Анталии, Турция, и стал двукратным чемпионом мира в период с 31 октября по 7 ноября 2022 года.
В этом турнире приняли участие более 1000 спортсменов из 31 страны. Монгольский спортсмен Наадам Болдбаатар также является тренером С. Нямпилжээ, завоевавшего бронзовую медаль в юношеской категории чемпионата мира по боевым искусствам 2022 года.
С. Нямпилжээ
Кроме того, Нямпилжээ является сыном Э. Содномпилжээ, золотого медалиста XVI Паралимпийских игр и двукратного чемпиона мира.
Н. Мягмарсурэн завоевала бронзовую медаль в женской категории.
Н. Мягмарсурэн
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