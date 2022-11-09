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Монгольские миротворцы организовали благотворительную акцию

CentralAsia (MNG) -  Личный состав 11-го пехотного подразделения монгольских вооруженных сил, участвующего в миротворческой операции Организации Объединенных Наций в Республике Южный Судан, поэтапно организовывал мероприятия и работал над укреплением военно-гражданского сотрудничества, успешно выполняя свои обязанности.

В рамках этой работы Женсовет батальона организовал благотворительную акцию «Сотворим счастье». В рамках кампании совет подарил самодельную одежду, учебники, ручки и детские игрушки женщинам и детям, проживающим в лагере беженцев для внутренне перемещенных лиц в городе Бентиу, пожелав им получить образование и творить добро в своей стране.

По этому случаю региональный координатор, женщины и дети лагеря беженцев для внутренне перемещенных лиц в городе Бентиу выразили благодарность Женскому совету.

В этой творческой акции приняли участие 66 женщин-военнослужащих пехотного подразделения Вооруженных Сил Монголии. Для них это была очень важная задача, поскольку она открывала широкие возможности для укрепления военно-гражданских отношений, саморазвития и эффективного проведения свободного времени.

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