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Монгольские шашисты лидируют на чемпионате мира среди молодежи 2022 года

CentralAsia (MNG) -  Монгольские шашисты во главе с президентом Монгольской федерации шашек Эрдэмбилэг Цэрэнбямба заняли первое место, завоевав 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали на чемпионате мира среди молодежи 2022 года.

Чемпионат мира среди молодежи 2022 года проходил в Анталии, Турция, с 29 октября по 6 ноября 2022 года. Организация чемпионата мира среди молодежи 2022 года была поручена FMJD Турецкой федерации шашек (TDF). В этом соревновании 207 спортсменов из 19 стран, включая Монголию, соревновались в 10 возрастных категориях, а Кубок мира по шашкам впервые был привезен в Монголию.

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