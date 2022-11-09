Монгольские спортсмены завоевали 13 медалей на чемпионате Азии по мас-рестлингу 2022 года

CentralAsia (MNG) - Монгольские мас-рестлеры впервые приняли участие в континентальном чемпионате по мас-рестлингу и вернулись домой с 13 медалями. Чемпионат Азии по масс-рестлингу прошел 1-7 ноября 2022 года в Алмалыке, Узбекистан. В турнире приняли участие 18 спортсменов из Монголии во главе с президентом Монгольской ассоциации массовой борьбы Э.Мөнхсурэном.

Монгольские борцы завоевали 1 серебряную и 7 бронзовых медалей во взрослой категории. Мөнхтуяа Хөхөө, завоевавшая бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг, удвоила свою медаль в абсолютном весе.

В неофициальном общекомандном зачете третий командный кубок завоевала команда Монголии. В частности, монгольские юноши завоевали 1 золотую и 3 бронзовые медали на чемпионате Азии по мас-рестлингу среди юношей и девушек 15-16 лет. Завоевав золотую медаль в весовой категории до 50 кг среди юношей, Дөлгөөнтуяа Тувшинбаяр открыла новую главу в истории монгольского масс-рестлинга.

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