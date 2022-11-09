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Зеленский внес закон о продлении военного положения и мобилизации
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский планирует продлить режим военного положения в стране. Президент внес соответствующий законопроект в Верховную раду, он размещен в базе украинского парламента. Пока что режим военного положения в Украине действует до 21 ноября. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк допустил, что военное положение и всеобщую мобилизацию могут продлить еще на 90 суток.

«На ближайшем пленарном заседании будут вновь продлены военное положение и всеобщая мобилизация. Соответствующие документы от президента уже зарегистрированы в парламенте. С высокой долей вероятности продление будет снова на 90 дней: то есть до 20 февраля 2023 года»,— написал Железняк в Telegram-канале.

Режим военного положения был введен в Украине 24 февраля. С тех пор он продляется каждые 90 дней. В последний раз его продляли 15 августа. Тогда же украинские парламентарии поддержали указ президента о продлении всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский отменил весенний призыв и демобилизацию в апреле. 18 октября Верховная рада отменила призыв на срочную службу на время военного положения.

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