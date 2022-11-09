Адвокат рассказал о выявлении 36 заболеваний у Михаила Саакашвили, в том числе туберкулеза и деменции

Михаил Саакашвили

CentralAsia (CA) - У третьего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетний срок заключения, обнаружено 36 заболеваний, в том числе туберкулез и деменция (деградация личности), заявил 8 ноября, его адвокат Шалва Хачапуридзе. Он руководит той группой адвокатов экс-президента, которая добивается перевода подзащитного в европейскую либо украинскую клинику с отсрочкой исполнения наказания.

С мая 2022 года Саакашвили находится в отдельной палате элитной тбилисской клиники Vivamedi, где его круглосуточно охраняют десятки сотрудников департамента исполнения наказаний (ДИН).

В Vivamedi пациента в разное время осмотрели несколько американских и европейских психиатров. Врачи едины во мнении, что первопричиной ухудшения состояния здоровья бывшего главы государства стала глубочайшая депрессия, вызванная «невозможностью адаптации к лишению свободы».

Тем не менее все диагнозы, указанные адвокатами, поставлены не экспертизой ДИН либо самой клиникой Vivamedi, а врачами, приглашенными семьей Саакашвили, а также народным защитником Грузии.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили неоднократно намекал, что Саакашвили лишь симулирует болезнь, а идейно близкие ему врачи занимаются профанацией, тогда как экс-президент болен лишь одним: «нежеланием отбывать наказание за совершенные им преступления». Он заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

55-летний Михаил Николозович Саакашвили, возглавлял Грузию с 2004 по 2013 год.