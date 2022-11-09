Иранские суды приговорили более 1 тыс. протестующих

CentralAsia (CA) - Обвинительные приговоры вынесли против более чем 1 тыс. протестующих в Иране. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на официального представителя судебной власти Ирана Масуда Сетайеши.

Более подробной информации Сетайеши не предоставил.

Протесты в Иране продолжаются около двух месяцев. Они начались после смерти 22-летней Махсы Амини, которая была избита полицией нравов за якобы неправильное ношение хиджаба. Точное количество пострадавших неизвестно. В начале октября сообщалось, что погибли около 60 человек, еще около 100 получили ранения. Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявлял, что протесты спланированы властями США и Израиля.

6 ноября 290 иранских депутатов приняли резолюцию, в которой назвали протестующих «врагами Бога». Парламентарии призвали судебную власть как можно скорее вынести приговоры против протестующих. Они потребовали применить против протестующих закон «око за око», который обычно используется только после просьбы жертв пострадавших от преступления.