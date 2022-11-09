Впервые олимпийский рейтинг дзюдоисток возглавила спортсменка из Узбекистана

Диера Келдиерова

CentralAsia (UZ) - Дзюдоистка из Узбекистана Диера Келдиерова возглавила мировой олимпийский рейтинг среди женщин в весовой категории до 52 килограммов.

Обновленный рейтинг был опубликован на официальном сайте Международной федерации дзюдо. Келдиерова возглавила рейтинг после победы на турнире «Большого Шлема», который завершился в Баку. В финале узбекская спортсменка одолела Сосорбарам Лхагвасурен из Монголии.

Диера Келдиерова стала первой представительницей Узбекистана, которой удалось возглавить международный рейтинг дзюдоисток.

Мужской рейтинг в весе до 90 кг возглавляет узбекистанец Давлат Бобонов. Рейтинг в весе свыше 100 кг возглавляет дзюдоист из Таджикистана Темур Рахимов, который в Баку завоевал первое золото для своей страны на турнирах «Большого Шлема».

Диера Келдиерова — дзюдоистка из Самарканда, выступающая в весовой категории до 52 кг. Участница Олимпийских игр, чемпионка Азии, призер чемпионата мира.