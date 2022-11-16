Онлайн-афиша: где искать самые интересные события в Ташкенте?

CentralAsia (UZ) - Столица Узбекистана всегда радует ивентами, событиями и выступлениями. Чтобы разнообразить досуг и побывать на зрелищном событии, многие готовы перерыть весь интернет, но добыть информацию о готовящихся мероприятиях. Мы подготовили статью о том, как найти подходящий ивент в Ташкенте и не попасть в ситуацию, когда билеты закончились.

Социальные сети — нужные события в ваших рекомендациях

О том, что в городе скоро будет концерт известного исполнителя, приезжает цирковая труппа или выступает знаменитый танцевальный коллектив, многие узнают, когда листают ленту в соцсети. Особо стараться не нужно — событие само появится в рекомендованных, так как реклама — неотъемлемая часть любого приложения.

Крупные агентства тратят большие бюджеты, чтобы пользователи всегда были в курсе готовящегося концерта. Однако, у «социалок» есть свои недостатки. Обычно выступления начинают рекламировать за несколько дней до премьеры. Добавить сюда эффект «баннерной слепоты» (когда мы автоматически пролистываем любое рекламное объявление), и о том, что проходят мероприятия в Ташкенте вы узнаете в самый последний день, когда лучшие места раскуплены. В отдельных случаях билетов может вовсе не быть.

Самостоятельно найти ивент в соцсетях сложно, пока популярные приложения не создали удобную систему фильтров по датам, цене и самим мероприятиям. А быть подписанным на огромное количество аккаунтов равносильно превращению ленты в сплошную рекламную доску.

Онлайн-афиша — найдется все, даже билеты

Чтобы знать о предстоящих театральных постановках, выступлениях знаменитостей, готовящихся кинопоказах и любых активити в городе, стоит использовать онлайн-афиши. Это агрегаторы, собирающие все мероприятия, сортирующие их по параметрам, чтобы максимально упростить поиск нужного ивента. К примеру, на сайте могут быть доступны такие фильтры:

даты;

цена билета;

заведение, театр или концерт-холл.

Если вы ищете специальное мероприятие, то ресурс позволит выбрать только определенный вид. Рассмотрим основные события, которые проходят в Ташкенте:

1. Театры. Спектакли, пьесы и постановки, разделенные по местам проведения.

2. Кино. Все премьеры и текущие сеансы кино в Ташкенте.

3. Концерты. Выступления музыкантов, танцевальных команд, творческих коллективов.

4. Детям. Мастер-классы, выставки и аттракционы, которые интересны младшему поколению.

5. Спорт. Соревнования, отборочные туры и игры.

6. Бассейны. Мероприятия, которые проходят в аквапарках и бассейнах.

7. Туры. Экскурсии и путешествия по малоизвестным местам города.

8. Развлечения. Вечеринки, тематические дискотеки и мероприятия в ресторанах.

Удобство онлайн-афиш в том, что они анонсируют ивент за несколько недель до начала. Еще одно преимущество — можно сразу купить билет. Благодаря этому можно приобрести билеты на хорошие места первыми и не придется довольствоваться тем, что останется за несколько часов до концерта.