Республиканцы лидируют на выборах в Конгресс США, - СМИ

CentralAsia (CA) - Голосование на промежуточных выборах в США завершается. Первыми избирательные участки закрылись в штатах Индиана и Кентукки. Последними — на Гавайях и в Аляске. По информации американских СМИ, на выборах в Конгресс лидируют кандидаты от Республиканской партии. С Сенатом ясности пока нет.

По оценкам CNN, республиканцы гарантированно получили 179 мест в Палате представителей из 435, демократы — 146. В Сенате места распределяются поровну: по 46 у представителей демократов и республиканцев. Всего в Сенате 100 мест.

По данным NBC, республиканцы гарантированно получают 215 мест в Палате представителей, демократы — 220. В Сенате места распределены поровну — обе партии гарантированно получают 46 кресел. Также, по подсчетам телеканала, кандидаты от Республиканской партии побеждают на выборах губернаторов в 24 штатах, от Демократической партии — в 17 штатах.

По данным FoxNews, республиканцы получают как минимум 170 мест в Палате представителей, демократы — 116. В Сенате обе партии гарантированно получают по 46 мест.

Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября. В результате выборов будут полностью переизбраны Палата представителей и частично Сенат США. По опросам, большинство в Палате представителей и Сенате должны получить республиканцы. В еще действующем созыве Конгресса в обоих палатах большинство у демократов.