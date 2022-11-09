В Казахстане более 100 мертвых тюленей найдены на побережье Каспийского моря. Фото

CentralAsia (KZ) - На берегу Каспийского моря в Мангистауской области Казахстана обнаружено более 100 мертвых каспийских тюленей, сообщает пресс-служба Центрально-Азиатского института экологических исследований.

Сообщение о массовой гибели эндемика Каспия поступило в Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя 7 ноября в 19:30, после чего специалисты выехали на место. Мертвых тюленей нашли на береговой части в районе между селом Баутино и городом Форт-Шевченко.

Специалисты продолжают обследование береговой линии. Акимат области и Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов определил сотрудников и транспорт для сбора туш.

«По состоянию на 17:00 8 ноября обнаружена 101 туша мертвых тюленей, находящихся в различных местах, удаленных друг от друга. На данный момент устанавливается, подлежат ли образцы тканей лабораторному исследованию для установления причин гибели, так как останки животных находятся в разложенном состоянии», - пояснил директор Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя Адылхан Товасаров.

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Специалисты центра совместно с Комитетом рыбного хозяйства исследуют другие участки Каспийского моря. Для проведения лабораторных исследований также будут отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей.

Накануне во время встречи с общественностью Мангистауской области президент Касым-Жомарт Токаев поручил организовать регулярное обследование акватории и побережья Каспия. Глава государства обратил внимание на необходимость создать государственный научный институт, который будет осуществлять исследования Каспийского моря.

С начала 2022 года на побережье Каспийского моря обнаружили 216 туш каспийских тюленей. Однозначной причины, по которой вымирают редкие животные, эксперты назвать не могут.

В ноябре 2020 года каспийского тюленя внесли в Красную книгу Казахстана – список животных, находящихся под угрозой исчезновения.

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