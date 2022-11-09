Токаев посетит Самарканд для участия в саммите Организации тюркских государств

Касым-Жомарт Токаев
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Самарканд для участия в саммите Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба президента.
В ходе мероприятия главы государств рассмотрят перспективы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках Организации тюркских государств.
По информации ведомства, планируются двусторонние встречи Токаева с участниками саммита.
Саммит Организации тюркских государств пройдет в Самарканде 10-11 ноября.
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