Токаев посетит Самарканд для участия в саммите Организации тюркских государств

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Самарканд для участия в саммите Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба президента.

В ходе мероприятия главы государств рассмотрят перспективы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках Организации тюркских государств.

По информации ведомства, планируются двусторонние встречи Токаева с участниками саммита.

Саммит Организации тюркских государств пройдет в Самарканде 10-11 ноября.

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