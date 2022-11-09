Курс биткоина за сутки упал ниже $18 тысяч

CentralAsia (CA) - Курс биткоина во время торговой сессии 8 ноября вырос до $20 627 тыс., а затем упал до $17 484, падение составило 15,24%, следует из данных площадки CoinDesk.

Позднее курс биткоина вырос до $18 424.

Снижение стоимости криптовалюты наблюдается в течение последних трех торговых сессий. Утром 8 ноября биткоин впервые с 25 октября упал ниже отметки в $20 тыс.

В начале 2022 года цена на биткоин составляла $46,2 тыс. Таким образом, за последние 9 месяцев криптовалюта упала в цене в 2,3 раза.