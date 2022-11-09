Объем валового внутреннего продукта в Узбекистане увеличился на 5,8%

CentralAsia (UZ) - В январе-сентябре 2022 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) в Узбекистане составил 627,5 трлн сумов в текущих ценах.

По предварительным данным Госкомстата, этот показатель увеличился на 5,8% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

За 9 месяцев 2022 года объем ВВП на душу населения в текущих ценах составил 17,7 млн сумов (1 603 доллара США) и увеличился на 3,6% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.