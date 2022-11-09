экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Объем валового внутреннего продукта в Узбекистане увеличился на 5,8%

CentralAsia (UZ) -  В январе-сентябре 2022 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) в Узбекистане составил 627,5 трлн сумов в текущих ценах.

По предварительным данным Госкомстата, этот показатель увеличился на 5,8% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

За 9 месяцев 2022 года объем ВВП на душу населения в текущих ценах составил 17,7 млн сумов (1 603 доллара США) и увеличился на 3,6% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Адвокат рассказал о выявлении 36 заболеваний у Михаила Саакашвили, в том числе туберкулеза и деменции
  • В Казахстане 29 силовиков привлекли к ответственности за пытки участников январских беспорядков
  • Министр промышленности Саудовской Аравии встретился с министром горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com