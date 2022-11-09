В США закрылись последние избирательные участки на выборах в Конгресс

CentralAsia (CA) - Все избирательные участки на промежуточных выборах в Конгресс США закрылись, сотрудники избирательных комиссий ведут подсчет голосов, сообщают американские СМИ.

Последними закрылись участки, расположенные в штате Аляска.

Прогноз телеканала NBC News показывает, что у республиканцев и демократов пока по 47 мест в 100-местном Сенате. При этом, Демократической партии США для большинства в этой палате будет необходимо 50 мест, а Республиканской - 51, поскольку в случае отсутствия большинства у обеих партий решающий голос имеет вице-президент-демократ Камала Харрис.

В Палате представителей республиканцы пока получают 192 места, демократы - 168. Для того, чтобы контролировать нижнюю палату Конгресса, нужно обеспечить себе как минимум 218 мест.