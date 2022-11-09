Узбекистан попросил Евросоюз снять санкции с миллиардера Алишера Усманова, - Financial Times

Алишер Усманов

CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана на недавних встречах с представителями Евросоюза лоббировало отмену санкций против миллиардера Алишера Усманова, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Власти Узбекистана также готовы оказать Усманову юридическую помощь в оспаривании санкций, если ЕС откажется от просьбы отменить ограничения.

Как пишет FT, Узбекистан настаивает, что санкции против Алишера Усманова мешают ему инвестировать в экономику страны, с которой он поддерживает тесные связи.

«Мы не можем комментировать действия правительства Узбекистана, но санкции действительно мешают инвестиционным и благотворительным проектам»,— ответили на запрос FT в МИД Узбекистана. Представители бизнесмена отказались ответить на запрос газеты.

По информации FT, Узбекистан также попросил снять санкции с сестры Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, которая, как считают в ЕС, владеет некоторыми активами бизнесмена, в том числе его суперяхтой Dilbar стоимостью $600 млн.

Ранее в сентябре из санкционного списка ЕС исключили еще одну сестру Усманова — Саодат Нурзиеву. Ее представители смогли доказать в суде, что она попала под санкции «на основе ложных обвинений».

Алишер Усманов родился в городе Чуст Узбекской ССР. Он считается одним из самых богатых российских бизнесменов, по подсчетам Bloomberg Billionaires Index, его состояние составляет около $17,9 млрд. В 2021 году он также вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании. 28 февраля он попал в санкционные списки ЕС, позже к санкциям присоединились США, Великобритания, Австралия, Канада и Япония.