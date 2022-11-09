Азербайджан и Армения снова обвинили друг друга в обстрелах

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CentralAsia (CA) - Минобороны Армении сообщило об обстреле приграничных позиций в ночь на 9 ноября со стороны азербайджанских военных. Вскоре после этого Минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянских военнослужащих по двум направлениям. Обошлось без потерь.

По данным Минобороны Азербайджана, были обстреляны Кельбаджарский и Товузский районы, по информации Минобороны Армении — восточная часть границы. Армянская сторона сообщила, что к 10:00 ситуация на границе стабилизировалась.

8 ноября главы МИД Армении и Азербайджана обсудили в Вашингтоне заключение мирного договора. В конце октября в Сочи прошла встреча глав Азербайджана и Армении при посредничестве России. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном. Президент Владимир Путин по итогам переговоров сообщил, что говорить о деталях мирного договора пока рано.

Несмотря на переговорный процесс, периодически Армения и Азербайджан сообщают об обстрелах приграничных территорий. В последний раз они обвиняли друг друга в обстрелах границы 7 ноября.