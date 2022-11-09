В Узбекистане начали вещать мировые телеканалы

- Узбекистан, общество
- 14:48, 09 ноября 2022
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CentralAsia (UZ) - Операторы цифрового телевидения Узбекистана с ноября включили в свои пакеты ряд зарубежных телеканалов на разных языках. До этого узбекистанцы в дополнение к отечественным каналам могли смотреть преимущественно российские каналы.
Компания UzDigital TV сообщила о добавлении пяти телеканалов, доступных в Ташкент, Ташкентской и Сырдарьинской областях — BBC World News (Великобритания), CNN International, Bloomberg (США), CGTN (Китай) и TRT Avaz (Турция).
На сайтах компаний цифрового телевидения также можно увидеть Fox News, CNBC, SkyNews, France 24, «Беларусь 24» и другие международные телеканалы.
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