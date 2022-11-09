Российские войска наступают на Донбассе, Белоруссия формирует совместную с РФ группировку войск, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Российские войска ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 9 ноября.

Так, по данным ВСУ, украинские силы отразили российские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселовское Луганской области. Последний пункт находится севернее Сватово на трассе в Купянск.

Генштаб отмечает, что в российских сводках часто заявляется об атаках ВСУ на соседнюю Куземовку, захваченную войсками РФ.

Также Генштаб ВСУ сообщает, что в Донецкой области были попытки российского наступления на Бахмут, Бахмутское, Белогоровку, Веселое, Клещеевку, Майорск, Новомихайловку, Опытное, Павловку, Первомайское, Соледар и Яковлевку.

В сводке указано, что продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Белоруссии.

По предварительной информации, 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада Беларуси снабжает экипировкой 15-й мотострелковый полк РФ.

В составе белорусских пограничных войск создаются подразделения операторов ударных БПЛА. А правоохранительные органы Белоруссии ужесточили меры по выявлению граждан с проукраинской позицией.

За прошедшие сутки российские войска нанесли 7 ракетных и 32 авиационных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам российских войск подверглись районы более 35 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по войскам РФ 18 ударов. Под поражение попали 4 взводные опорные пункты, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны российских войск.

За минувшие сутки Силы обороны Украины на разных направлениях сбили 5 БпЛА «Ланцет» и 4 - «Орлан». А подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники войск РФ.