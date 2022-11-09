На саммит тюркских государств в Самарканд поедет Гурбангулы Бердымухамедов, а не Сердар Бердымухамедов

Гурбангулы Бердымухамедов

CentralAsia (TM) - От Туркменистана участвовать в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который 11 ноября пройдет в Самарканде, будет председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша, бывший президент Гурбангулы Бердымухамедов, а не действующий президент Сердар Бердымухамедов. Об этом говорится в размещенном на сайте ОТГ пресс-релизе.

Отмечается, что от других стран участвовать будут главы государств. Так, ожидается участие президентов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, а также премьер-министра Венгрии (эта страна имеет статус наблюдателя) и генерального секретаря ОТГ.

Отмечается, что подготовку к саммиту экс-президент 7 ноября обсудил по телефону с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«Рассмотрены вопросы повестки дня саммита Организации тюркских государств, который состоится в конце этой недели в городе Самарканде», – пишет пресс-служба главы Узбекистана.

«Герой-Аркадаг пожелал успешного проведения предстоящего в городе Самарканд Саммита, выразив уверенность, что под председательством Узбекистана он пройдет продуктивно», – сообщает госинформагентство ТДХ.

Государственное информационное агентство Туркменистана также подчеркивает, что обсуждались межпарламентские связи, которые «дополняют отношения» между странами. Однако пресс-служба Мирзиёева об этом не сообщает, ограничившись общими фразами, что в ходе беседы «рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-туркменских отношений.

Ранее, 29 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавшуоглу сообщал, что «Туркменистан, который ранее был наблюдателем в ОТГ, станет полноправным членом 11 ноября в Самарканде, где состоится саммит ОТГ».

«Таким образом, мы надеемся завершить нашу семейную картину», – сказал он.