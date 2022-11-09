экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Южная Корея и Япония сообщили о запуске баллистической ракеты из КНДР
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

В Объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи зафиксировали пуск в 15:31 по местному времени в уезде Сукчхон в провинции Пхенан-Намдо. Военные пояснили, что КНДР запустила ракету малой дальности.

Ракета взлетела на высоту до 50 км и пролетела 250 км, сообщил журналистам министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, передает Reuters. Агентство отмечает, что запуск случился после того, как Южная Корея завершила анализ обломков зенитной ракеты SA-5, поставлявшейся в КНДР из СССР. Она приземлилась вблизи южнокорейских вод в начале ноября. Японское Минобороны назвало запуск SA-5 Северной Кореей «преднамеренной провокацией».

С начала ноября Пхеньян запустил более 30 ракет в ответ на совместные учения США и Южной Кореи, пишет Yonhap. КНДР также отработала удар по «авиабазам врагов»: с 2 по 5 ноября военные запускали баллистические ракеты по необитаемому острову, который имитировал авиабазу противника.

Южная Корея проводила совместные с США воздушные учения Vigilant Storm с 31 октября по 4 ноября. В них были задействовали более 240 самолетов, включая усовершенствованные американские истребители-стелс F-35A. В КНДР учения осудили, назвав «открытой провокацией, намеренно обостряющей напряженность в регионе» и «весьма опасными военными учениями», направленными против Пхеньяна. Южная Корея и США заверяют, что учения носят оборонительный характер.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Монголия и Казахстан доминировали на чемпионате мира по шахматам среди любителей на Мальте
  • Китай представил свою крупнейшую группу экспонентов, привлекая внимание к «китайскому бренду»
  • Республиканцы лидируют на выборах в Конгресс США, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com