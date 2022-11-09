Южная Корея и Япония сообщили о запуске баллистической ракеты из КНДР

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CentralAsia (CA) - Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

В Объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи зафиксировали пуск в 15:31 по местному времени в уезде Сукчхон в провинции Пхенан-Намдо. Военные пояснили, что КНДР запустила ракету малой дальности.

Ракета взлетела на высоту до 50 км и пролетела 250 км, сообщил журналистам министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, передает Reuters. Агентство отмечает, что запуск случился после того, как Южная Корея завершила анализ обломков зенитной ракеты SA-5, поставлявшейся в КНДР из СССР. Она приземлилась вблизи южнокорейских вод в начале ноября. Японское Минобороны назвало запуск SA-5 Северной Кореей «преднамеренной провокацией».

С начала ноября Пхеньян запустил более 30 ракет в ответ на совместные учения США и Южной Кореи, пишет Yonhap. КНДР также отработала удар по «авиабазам врагов»: с 2 по 5 ноября военные запускали баллистические ракеты по необитаемому острову, который имитировал авиабазу противника.

Южная Корея проводила совместные с США воздушные учения Vigilant Storm с 31 октября по 4 ноября. В них были задействовали более 240 самолетов, включая усовершенствованные американские истребители-стелс F-35A. В КНДР учения осудили, назвав «открытой провокацией, намеренно обостряющей напряженность в регионе» и «весьма опасными военными учениями», направленными против Пхеньяна. Южная Корея и США заверяют, что учения носят оборонительный характер.