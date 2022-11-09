Украина подпишет договор о сотрудничестве с АСЕАН

CentralAsia (CA) - Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Пномпень (Камбоджа) для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В ходе визита украинская сторона подпишет Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.

«Во время саммита я проведу много двусторонних встреч и подпишу от имени Украины Инструмент о присоединении к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Украина станет первой страной Центральной Европы, которая присоединится к этому документу АСЕАН», - сообщил он в Facebook.

Куляба сообщил, что в ходе встречи с премьер-министром Камбоджи Самдехом Гун Сеном обсудили предоставление Украине оборудования для разминирования и подготовки камбоджийскими специалистами украинских саперов, «увеличения объемов торговли, цифровой трансформации, сотрудничества в сфере образования и продовольственной безопасности. В ближайшее время Украина и Камбоджа обменяются послами (по совместительству), чтобы иметь постоянный канал коммуникации».

Очередной саммит лидеров АСЕАН состоится 8–13 ноября в столице Камбоджи — городе Пномпень. В ходе встречи лидеры десяти стран планируют обсудить продовольственную и энергетическую безопасность, рост глобальной инфляции, а также восстановление после пандемии COVID-19. В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Таиланд, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур и Филиппины.