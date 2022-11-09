Правительство Узбекистана утвердило создание центров занятости для женщин во всех махаллях

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CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана утвердило «Положение о центрах по обеспечению занятости и укреплению здоровья женщин в махаллях». Об этом сообщили в Минюсте страны.

Согласно документу, такие центры появятся во всех махаллях страны. В центрах, где женщин будут обучать профессиям, разрешается оплачивать труд мастеров производственного обучения за счет средств Государственного фонда содействия занятости.

Предприниматели, решившие в рамках одного социального проекта обеспечить постоянную занятость до 20 женщин, смогут получить государственный грант в размере до 3 млн сумов ($270) на каждую работницу.

Грант направляется на приобретение станков, оборудования и оснащения, необходимых для производства и изготовления швейной, кондитерской, кулинарной и различной ремесленнической продукции, организуемых в центрах в рамках реализации социального проекта.

Положением также определены категории женщин, которым выделяется государственный грант на проекты, направленные на профессиональное обучение, а также обучение предпринимательству, обеспечение занятости и содействие началу предпринимательской деятельности. Это безработные женщины, которые:

- внесены в «Единый реестр социальной защиты» и в «Женскую тетрадь»;

- занимаются воспитанием детей, особенно в сельской местности;

- вернулись из зарубежной трудовой миграции;

- трудоспособны, но имеют инвалидность;

- пострадали от торговли людьми, а также от преследований и насилия, находятся в тяжелом экономическом положении;

- окончили общеобразовательные учреждения среднего и профессионального образования, не поступили в вузы или не имеют возможности получить высшее образование;

- ранее были привлечены к уголовной ответственности, состоят на профилактическом учете или вернулись из учреждений по исполнению наказания.

На грант также могут рассчитывать женщины, которые занимаются повседневной трудовой деятельностью и получают доход, — для сокращения неформальной занятости.

Ранее безработным жительницам Узбекистана власти обещали компенсировать до 70%, но не более 1 млн сумов ($91) от стоимости курсов обучения профессиям.