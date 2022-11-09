У Адриатического побережья Италии произошло мощное землетрясение силой 5,7 баллов

CentralAsia (CA) - В Адриатическом море у берегов Италии утром 9 ноября произошли несколько сильных подземных толчков, силой до 5,7 баллов, сообщает Ansa со ссылкой на данные Национального института геофизики и вулканологии. Предупреждения об угрозе цунами ученые не делали.

Самые первые два подземных толчка силой 5,7 и 4 были зафиксированы вскоре после 7 утра (по местному времени) и ощущались в разных зонах региона Марке. Затем, до 7:35 были зафиксированы еще около трех десятков более слабых толчков.

Очевидцы из районов Адриатического побережья рассказывали, что качались уличные фонари, на домах стали появляться трещины и люди выбегали на улицу. Землетрясение ощущалось и дальше - в частности, в Риме, Флоренции, Болонье и на севере Италии.

Из соображений предосторожности на отдельных территориях отменены занятия в школах и остановлено движение железнодорожного транспорта, представители властей оценивают масштаб повреждений.

Премьер-министр Джорджа Мелони следит за ситуацией, заявили в ее канцелярии.