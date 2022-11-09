Секретарь Совбеза Патрушев провел в Тегеране переговоры с иранским коллегой

CentralAsia (CA) - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани провели в Тегеране консультации по вопросам безопасности, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ. В ходе встречи были среди прочего обсуждались меры противодействия вмешательству западных спецслужб во внутренние дела обеих стран.

В сообщении пресс-службы отмечается, что Патрушев и Шамхани согласились, что Москве и Тегерану на фоне санкционного давления необходимо активнее выстраивать внешнеторговые связи и расширять обмен опытом в развитии экономического потенциала.

Кроме того, представители России и Ирана обменялись мнениями «по целому ряду международных проблем, включая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке». Помимо этого, в ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере, в том числе взаимодействие в области обеспечения общественной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Западные страны обвиняют Иран в передаче вооружения России для ведения боевых действий в Украине. По этой причине Евросоюз ввел санкции против Тегерана. Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что страна поставляла беспилотники России, но до начала военного конфликта и в небольшом объеме.