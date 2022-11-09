Посольство США передало Нацгвардии Таджикистана 10 внедорожников стоимостью $858 тысяч

CentralAsia (TJ) - Автомобильный парк Национальной гвардии Таджикистана пополнился новыми внедорожниками.

Посольство США в Таджикистане подарило Национальной гвардии РТ 10 автомобилей класса «ДЖИП» стоимостью $858 тыс. 818.

В церемонии передачи приняли участие посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм и командующий Нацгвардией Бободжон Джамолзода.

По словам посла США, данная благотворительность направлена на укрепление границ Таджикистана и безопасность.

С 1992 года Соединенные Штаты предоставили Таджикистану помощь в области безопасности на сумму более $330 млн. Эта помощь включает обучение, оборудование и инфраструктуру, отмечается в сообщении.

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