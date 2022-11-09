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Узбекистан планирует продавать гражданство иностранцам. Цена вопроса – 1 млн долларов

CentralAsia (UZ) -  Министерство инвестиций и внешней торговли разработало поправки в закон о гражданстве Узбекистана, они выставлены для общественного обсуждения.

Согласно законопроекту, предлагается внедрить упрощённый порядок приёма в гражданство Узбекистана иностранных граждан или лиц без гражданства, которые инвестировали не менее 1 млн долларов США в эквиваленте в инвестиционные проекты в стране. На такой порядок смогут претендовать не только инвесторы, но и известные учёные, спортсмены, деятели культуры и искусства из других стран.

Выдачей свидетельства о внесении инвестиций займутся Центральный депозитарий ценных бумаг или Агентство государственных услуг. Этот документ будет прилагаться к ходатайству о приёме в гражданство Узбекистана.

Сейчас упрощённый порядок распространяется только на соотечественников, являющихся гражданами иностранного государства или лицами без гражданства, если они имеют хотя бы одного родственника по прямой восходящей линии, проживающего на территории Узбекистана и являющегося гражданином этой страны, имеют законный источник существования, обязуются соблюдать Конституцию страны и владеют государственным языком в пределах, необходимых для общения.

Законопроект разработан на основе поручения Администрации президента от 10 марта и «дорожной карты» правительства «о создании дополнительных условий для использования возможностей туристической сети в условиях назревающего международного кризиса».

Ожидается, что принятие поправок повысит инвестиционную привлекательность страны, увеличит поток иностранных инвесторов, привлечёт внимание международного делового сообщества к инвестиционной среде Узбекистана и повысит авторитет страны на международной арене.

Обсуждение документа продлится до 23 ноября.

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