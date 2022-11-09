Шойгу и Суровикин объявили об отводе войск РФ из Херсона на левый берег Днепра

CentralAsia (CA) - Командующий группировкой российских войск в зоне «спецоперации» в Украине, генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу об отводе российских войск из Херсона для занятия обороны по левому берегу Днепра. Доклад Суровикина показали в эфире федеральных телеканалов.

По словам генерала, российская армия успешно противостоит атакам на херсонском направлении. Там украинская армия с августа по октябрь потеряла более 9,5 тыс. военных убитыми и ранеными, более 200 танков, 500 боевых бронированных машин, порядка 600 автомобилей и более 50 артиллерийских орудий и минометов. Российские потери, по словам Суровикина, в семь-восемь раз меньше, чем у ВСУ.

Генерал добавил, что украинская армия наносит удары по зданиям органов местного самоуправления, школам, больницам и пунктам выдачи гуманитарной помощи — по различным объектам попадает до 20% украинских ракет, остальные отражают российские системы ПВО.

Суровикин отметил, что более 115 тыс. жителей эвакуированы из Херсона и соседних районов. Командующий заявил, что в случае усиления атак на Каховскую ГЭС возникнет опасность жертв среди гражданских и опасность окружения российской группировки. Поэтому генерал предложил занять оборону по левому берегу Днепра, а высвободившиеся подразделения перекинуть на наступление в других направлениях.

«Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно», — заявил Суровикин.

Шойгу, выслушав генерала, согласился с его выводами и предложениями и поручил приступить к отводу войск за Днепр.

Суровикин также доложил об уличных боях в Артемовске и сообщил об атакующих действиях на других направлениях. Он подчеркнул, что все атаки Украины успешно отбиваются.