Россия уходит из Херсона — причины и последствия

CentralAsia (KZ) - Россия 9 ноября объявила об уходе из Херсона и со всего правого берега Днепра.

Издание «Страна» проанализировало основные причины этого и возможные последствия. —

Что значит отступление России с правого берега Днепра для хода войны в Украине?

Уже неоднократно заявлялось, что оборона плацдарма на правом берегу Днепра для РФ проблематична, так как основные коммуникации через Днепр обстреливаются ВСУ. При этом, там стояли самые боеспособные российские подразделения – морпехи и десантники, которые, в случае, переброски на другие направления, могли бы усилить позиции российских войск и быть использованы для наступательных операций.

Не исключено, что решение об отводе войск было принято уже давно, но тянули до выборов в Конгресс США, чтоб не давать козырей Байдену. Возможно, были в курсе этих планов и украинские власти, что объясняет относительное затишье на данном участке фронта в последние недели (зачем атаковать, если есть понимание, что россияне вскоре сами уйдут).

О том, что армии РФ с чисто военной точки зрения было бы правильно уйти с правого берега говорили и украинские военные.

Вот что по этому поводу писал в своей статье для "Укринформ" 1 ноября генерал-лейтенант Михаил Забродский, первый заместитель главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности, бывший командующий АТО:

"Уход россиян из плацдарма в районе города Херсон является, в принципе, логичным и даже целесообразным для них по ряду причин. Первой из них, безусловно, является вся сложность обеспечения действий группировки на плацдарме в оперативном отрыве от войск на левом берегу. Использование пульсирующих паромных переправ может рассматриваться как выход на определенный период времени. Но оно точно не решает полностью всестороннего обеспечения военной группировки численностью в 18-20 тысяч и полноценное функционирование оккупационной администрации областного центра, особенно – в холодное время года.

Вторая относится к сфере оперативного искусства. Ее объяснение кроется в ответе на простой, на первый взгляд, вопрос. Зачем нужен плацдарм? Нет смысла повторять российские информационные мантры о возможном скором наступлении на Николаев и Одессу. Сегодня они, как говорится, «зайдут» разве что нетребовательному с точки зрения призывов личному составу оккупационных войск. Для решения задач такого масштаба у российской стороны нет ни сил, ни средств, а главное – уверенности в успехе и желания. Другой проблемой может стать использование противником "высвобожденных" с правого берега войск на другом оперативном направлении.

Третья причина заключается в бесспорной оперативной выгоде для противника построения обороны именно по левому берегу реки Днепр. Кроме использования всех преимуществ обороны на крупном водном препятствии, остается противодействие экономическому использованию Украиной Днепра в нижнем течении как транспортного маршрута и гарантированный контроль за гидросооружениями Северокрымского канала".

В тоже время в военно-стратегическом смысле уход с правого берега Днепра означает, что россияне отказываются от планов наступления на Одессу и выхода к Приднестровью. И, в целом, намерены сосредоточиться на удержании уже захваченных территорий. В первую очередь – сухопутного коридора в Крым. В этом плане эксперты не исключают, что армия РФ может также провести «перегруппировку» и на Донбассе, выстроив новую линию обороны по южному берегу Северского Донца и уйдя со всего севера Луганской области (то есть, и из Сватово, и из Старобельска, и из Кременной). Хотя, там все будет зависеть от ситуации на линии фронта.

И еще один момент – с выходом на правый берег Днепра ВСУ приблизятся к Крыму, что облегчит нанесение ударов по полуострову. Если на то, конечно, не будет политического запрета.

Какие политические последствия будет иметь уход России из Херсона?

Если с военной точки зрения потеря Россией Херсона не будет иметь решающего значения для хода боевых действий в Украине (при условии, если российским войскам удастся уйти без серьёзных потерь), то имиджевые и политические последствия могут быть куда более значимыми.

С политической точки зрения – это грандиозная победа Украины. И, соответственно, поражение России и лично Путина. Особенно с учетом того, что Херсон официально аннексирован РФ.

Сдача Херсона уже вызвала волну зрады среди российских блогеров и телеграмм-каналов. Причем именно тех, кто поддерживал войну в Украине. Потенциально это чревато серьезным подрывом доверия к Путину (потому что именно его многие обвиняют в "сдаче русского Херсона"), а также – к дестабилизации ситуации в РФ. В том числе и в армии, боевой дух которой сдача Херсона, естественно, не укрепляет (особенно с учетом того, что россияне отступают уже с начала сентября).

Насколько удастся российским властям удержать ситуацию под контролем – вопрос открытый.

Но понятно, что все внутренние и внешние враги Путина качать "зраду" по поводу Херсона будут очень активно, надеясь подорвать его власть, а также в целом расшатать ситуацию в РФ, снижая ее способность продолжать войну.

Может ли стать уход России из Херсона прологом к заключению перемирия и к окончанию войны?

Эта версия активно обсуждается в последнее время, но вряд ли. И мы уже подробно писали почему: освобождение Херсона укрепит веру украинских властей и общества в грядущую победу, а потому уж точно не будет способствовать тому, чтоб Киев согласился пойти бы на какие-то компромиссы с Москвой и заключить с ней перемирие на условиях сохранения российского контроля над завоеванными землями.

Кроме того, и в Украине, и на Западе появятся ожидания начала "новой смуты" в России на фоне сдачи Херсона. Что также не будет способствовать желанию о чем-то договариваться с Путиным.

Если воюющие стороны и придут в будущем к какому-то соглашению о прекращении огня, то точно не Херсон будет тому причиной.

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