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12 ноября Монголия официально открывает интерактивную платформу собственной Метавселенной

CentralAsia (MNG) -  Открытие первой интерактивной платформы Metaverse в Монголии 12 ноября в 15:00 по местному времени.

Объем рынка «Метавселенной» в 2021 году оценивался в 22,79 млрд долларов США. Но в период с 2022 по 2030 год ожидается рост на 39,8 процента в год. В 2030 году совокупные активы в этом секторе составят 996,42 миллиарда долларов США. Вместе с этим будет расти рынок криптовалют и NFT.

На этом фоне мета-филиал монгольской финансовой компании АРД откроется в Metaland Metaverse.

Сегодня цифровые технологии и искусственный интеллект дают равные шансы всем странам мира, в том числе развивающимся. Это не тяжелая промышленность, и уж тем более не машиностроение, которое высоко развито лишь в нескольких странах. Это индустрия интеллекта, и потому даже небольшая Монголия стремится к успеху, имея большие амбиции.

Пока финансовая компания ARD открывает четыре комнаты в Метавселенной. Комнаты называются:

  • The HU in the Metaverse room
  • Investing room
  • Crypto room
  • Ard Art room.

И они обещают, что игроки в Metaverse могут играть в интересные игры и собирать ArdCoins.

В Монголии инициатор самых передовых проектов молодой успешный бизнесмен Ганхуяг Чулуун, основатель финансовой компании АРД, взялся за создание первой в стране метавселенной.

Его амбициозный проект начинается с концерта всемирно известной группы The HU. Так, рок-группа из Монголии впервые в мире выступит вживую в Метавселенной.

Хотя до единой объединенной метавселенной, вероятно, еще далеко, мы уже видим события, которые могут привести к ее созданию. Похоже, это еще один научно-фантастический пример использования технологии блокчейн и криптовалют. Достигнем ли мы когда-нибудь единой метавселенной, неизвестно. Но тем временем мы уже можем испытывать проекты и продолжать все больше интегрировать блокчейн в нашу повседневную жизнь.

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