экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольские водительские права разрешены к использованию в Бельгии

CentralAsia (MNG) -  Правительство Бельгии приняло решение официально признать водительские права Монголии в результате обсуждений, направленных на увеличение легальной занятости монгольских граждан, проживающих в Королевстве Бельгия, и поддержку их трудовой жизни. Данное решение вступило в силу с 7 ноября 2022 года.

Без признанных в стране водительских прав люди сталкивались с такими трудностями, как вождение автомобиля и участие в правонарушениях, несоответствие критериям, установленным для рекламируемой работы, и невозможность арендовать автомобиль.

Вышеупомянутое решение правительства Бельгии является важным шагом в поддержке средств к существованию и занятости монгольских граждан, а также предоставлении транспортных услуг внутри стран и между ними.

В Бельгии существует 2 типа иностранных водительских прав: европейские национальные водительские права и неевропейские национальные водительские права. Монгольские водительские права были включены в число неевропейских.

Посольство Монголии в Королевстве Бельгия сообщило, что Бельгия является первой страной в Евросоюзе, признавшей наши водительские права, а также ведут работу по их признанию с Нидерландами и Люксембургом.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Узбекистан попросил Евросоюз снять санкции с миллиардера Алишера Усманова, - Financial Times
  • Монголка впервые завоевала медаль на чемпионате мира по парадзюдо
  • Монголия и Казахстан доминировали на чемпионате мира по шахматам среди любителей на Мальте


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com