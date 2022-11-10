Монгольские водительские права разрешены к использованию в Бельгии

CentralAsia (MNG) - Правительство Бельгии приняло решение официально признать водительские права Монголии в результате обсуждений, направленных на увеличение легальной занятости монгольских граждан, проживающих в Королевстве Бельгия, и поддержку их трудовой жизни. Данное решение вступило в силу с 7 ноября 2022 года.

Без признанных в стране водительских прав люди сталкивались с такими трудностями, как вождение автомобиля и участие в правонарушениях, несоответствие критериям, установленным для рекламируемой работы, и невозможность арендовать автомобиль.

Вышеупомянутое решение правительства Бельгии является важным шагом в поддержке средств к существованию и занятости монгольских граждан, а также предоставлении транспортных услуг внутри стран и между ними.

В Бельгии существует 2 типа иностранных водительских прав: европейские национальные водительские права и неевропейские национальные водительские права. Монгольские водительские права были включены в число неевропейских.

Посольство Монголии в Королевстве Бельгия сообщило, что Бельгия является первой страной в Евросоюзе, признавшей наши водительские права, а также ведут работу по их признанию с Нидерландами и Люксембургом.

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