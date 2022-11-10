Монголка впервые завоевала медаль на чемпионате мира по парадзюдо

CentralAsia (MNG) - Чемпионат мира по парадзюдо проходит в столице Азербайджана Баку. Под руководством тренера сборной Б.Нарантуяа соревнуются девять спортсменов из нашей страны.

Л.Туруунаа завоевала серебряную медаль в весовой категории до 70 кг среди женщин соревнований J1, которые проводятся раз в четыре года.

В результате Л. Туруунаа стала первой монгольской спортсменкой, завоевавшей медаль на чемпионате мира по парадзюдо, сообщили в Государственном комитете по физической культуре и спорту.

Л.Туруунаа

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