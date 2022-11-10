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В Монголии больше всего привиты от коронавируса дети 12-15 лет

CentralAsia (MNG) -  Полная и дополнительная дозы вакцины против коронавируса доступны для взрослых, а детям в возрасте 5-11 лет и 12-17 лет предлагаются прививки.

На сегодняшний день привиты от коронавируса 3 380 детей в возрасте 5-11 лет, 158 909 детей в возрасте 12-15 лет и 79 537 детей в возрасте 16-17 лет, сообщил руководитель Национального центра исследований инфекционных заболеваний Ц.Билэгтсайхан.

Что касается поствакцинальной реакции, то «осложнения поствакцинальной реакции всегда контролируются в раннем и позднем периоде по форме, утвержденной министром здравоохранения. Также периодически проводятся исследования на антитела.

Бустерную дозу вакцины против коронавируса следует вводить через 6-8 месяцев, так как исследования показали, что в этот период уровень антител снижается.

Сообщается, что во всем мире риск свертывания крови после введения AstraZeneca составляет примерно один на миллион доз, в то время как другие вакцины не были определены как вызывающие симптомы, связанные с производственным процессом.

Отслеживает поствакцинальный ответ. «В случае регистрации какого-либо случая учреждения здравоохранения сообщат в вышестоящие организации и организуют мероприятия по принятию ответных мер с начала вакцинации», - сообщила заведующая отделом иммунизации Национального центра исследований инфекционных заболеваний О. Дашпагма.

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Коронавирус в Монголии
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