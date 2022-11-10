Хан Гаруда и Галбингаа – символы Восточноазиатских игр, которые пройдут в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - 9 ноября оргкомитет фестиваля организовал церемонию вручения символа Восточноазиатского молодежного фестиваля «Улан-Батор-2023» учащимся средней школы Дворца детей Монголии.

Восточноазиатские юношеские игры, которые впервые пройдут в Улан-Баторе, продолжатся с 16 по 23 августа 2023 года, победители будут выбраны по 12 видам спорта.

В начале мероприятия учащиеся Танцевального клуба Дворца детей Монголии представили присутствующим школьникам свой танец «Black mambo», а затем видео было показано, демонстрирующее 12 видов спорта Восточноазиатских юношеских игр «Улан-Батор-2023».

Символ/талисман Восточноазиатского молодежного фестиваля «Улан-Батор-2023» представлял исполнительный директор молодежного фестиваля П.Буяндэлгэр.

«В качестве символов мы выбрали птиц Хан-Гаруда и Галбингаа. Птица Хан-Гаруда является символом города Улан-Батор и является легендарной птицей мужества, отваги и ума. Поскольку фестиваль направлен на достижение целей гендерного равенства и устойчивого развития, артисты выступили с предложением «Давайте сделаем женский персонаж». Так, в качестве одного из персонажей был выбран мифический феникс по имени Галбингаа, которого почитают как прекрасного крылатого, красноречивого, певца Бога и всемогущего», — сказали организаторы.

Галбингаа

Хан Гаруда

Мифическая птица /галбингаа/ с человеческой грудью и птичьим задом. Легендарное животное было вырезано из дерева древнего монгольского святилища. У животного птичий зад с человеческой грудью, длинные узкие ноги, приподнятые лапы и пушистый хвост. Это животное монголы называют галбингаа, цзилингбиньцзя в Китае, киннари в Индии, Таиланде, Камбодже, кариобинга или кеман в Японии и киннара во Вьетнаме.

Хан-Гаруда — Герб Улан-Батора (Улаанбаатар хотын сүлд тэмдэг) — является символом города Улан-Батора, столицы Монголии.

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