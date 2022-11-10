Строительство ГЭС на реке Эгийн-Гол в Монголии не вызовет серьезных изменений в экосистеме, - ученые

Арнольд Кироллович Тулохонов

CentralAsia (MNG) - 9 ноября состоялась совместная монголо-российская конференция «Озера Хубсугул и Байкал: экологические и экономические проблемы». Конференция организована Институтом астрономии и геофизики, Институтом географии и геоэкологии Академии наук совместно с Сибирским отделением Российской академии наук.

«Озера Байкал и Хубсугул соединены между собой. В последние годы оба озера значительно пострадали от изменения климата. Экологические условия вокруг озера изменятся, растает иней, увеличится количество насекомых, а виды животных в озере будут уменьшаться и изменяться», — сказал директор Института географии и геоэкологии, профессор А.Дашцэрэн.

31 ученый и исследователь из России и Монголии представят свои доклады в течение двух дней с целью достижения единого понимания водных ресурсов и их использования в приграничной зоне. В Улан-Батор прибыли 23 ученых и исследователя из Российской академии наук. В рамках конференции ученые обеих стран проведут круглый стол и при совместном участии сделают выводы и рекомендации.

Существуют различия в исследованиях двух стран района озера Хубсугул и гидроэлектростанции на реке Эгийн-Гол. Поэтому академик С.Дэмбэрэл, директор Института астрономии, географии и геофизики МАН, подчеркнул, что для российских и монгольских ученых важно совместно проверить результаты исследований, провести при необходимости дополнительные исследования и прийти к общему выводу.

«Строительство ГЭС на реки Эгийн-Гол не вызовет серьезных изменений в экосистеме. Негативное воздействие на окружающую среду незначительно, кроме участия в регулировании стока реки. Если гидроэлектростанция на реки Эгийн-Гол будет использоваться в сочетании с газопроводом, Монголия сможет полностью решить свои энергетические проблемы», — сказал Арнольд Кироллович Тулохонов, научный руководитель Байкальского экологического института Сибирского отделения Российской академии наук.

Эксперты обеих стран считают, что ГЭС на реки Эгийн-Гол будет играть решающую роль в регулировании пиковой энергетической нагрузки.

Также вчера обсуждались научные результаты детального изучения бассейнов и притоков озер Хубсугул и Байкал, их окружающей среды, экологических и социально-экономических проблем.

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