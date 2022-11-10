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Лечение рака щитовидной железы на 100% покрывается Больничной кассой Монголии

CentralAsia (MNG) -  Согласно Постановлению Национального совета медицинского страхования № 01 от 2022 года, медикаментозное лечение рака щитовидной железы составляет 792 000 тугриков (около $233), а хирургическая помощь и услуги — 2,2 миллиона тугриков (около $647), которые на 100% финансируются медицинским страхованием Монголии (больничной кассой).

По состоянию на первые 10 месяцев этого года было зарегистрировано 95 случаев этой помощи и услуг, а из фонда больничной кассой было предоставлено 184,7 млн ​​тугриков (около $54 330).

Рак щитовидной железы — это онкологическое заболевание, при котором злокачественная опухоль располагается в структуре щитовидной железы. Образование развивается в результате онкологической трансформации эпителиальных клеток железы (фолликулярных или парафолликулярных).

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