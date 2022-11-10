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Новый вариант коронавируса BF 7-1 зарегистрирован в Монголии от гражданина Китая из России

CentralAsia (MNG) -  ВОЗ назвала 10 стран с наибольшим количеством случаев заражения Covid-19. Первое место в этом списке занимает Япония, второе — Южная Корея, третье — Китай, седьмое — Россия. Монголия имеет тесные отношения с этими странами.

В Монголии на прошлой неделе было зарегистрировано 772 случая Covid-19 по сравнению с 357 случаями на предыдущей неделе. На стационарном лечении находятся 349 граждан с положительным результатом ПЦР-теста; 255 из них госпитализированы в НИЦИЗ. Варианты Covid-19 BA5 1 и BA5 2 популярны во всем мире.

У 72-летнего мужчины был диагностирован вариант BF7-1. Этот человек является гражданином Китайской Республики и приехал в Монголию после работы в России. Он находится в изоляции и находится на лечении в гостинице.

И пять человек с диагнозом 2 симптома BQ1 являются гражданами Монголии, и их средний возраст составляет 58,2 года. Эти люди имеют лихорадку, боль в горле и озноб. Двое из них лечатся в больнице, остальные лечатся дома.

Об этом сообщил глава Национального центра исследований инфекционных заболеваний Ц.Билэгтсайхан.

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Коронавирус в Монголии
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