В Монголии в октябре выдано 1419 видов на жительство

CentralAsia (MNG) - Иммиграционное агентство Монголии выдало визы 1064 иностранцам, визы 348 гражданам и электронные визы 378 гражданам из 27 стран в октябре 2022 года.

На основании разрешения властей 1419 иностранных граждан получили вид на жительство в Монголии, а 629 гражданам были продлены виды на жительство.

По сравнению с 2021 годом количество одобренных виз увеличилось на 58,9 процента, выдача виз — на 25,3 процента, выдача вида на жительство — на 52,0 процента, а продление вида на жительство сократилось на 11,6 процента.

Кроме того, Иммиграционное агентство Монголии получило онлайн-запросы от 1519 иностранных граждан и 626 предприятий с целью снижения нагрузки на граждан, прибывающих лично, и сокращения количества этапов обслуживания.

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