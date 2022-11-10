Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Херсонской области

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в Херсонской области создадут четыре военные администрации. Текст документа опубликован на сайте главы государства.

В указе Зеленский постановил образовать:

Долматовскую сельскую военную администрацию Скадовского района;

Голопристанскую городскую военную администрацию Скадовского района;

Каховскую городскую военную администрацию Каховского района;

Крестовскую сельскую военную администрацию Каховского района.

Упомянутые в указе населенные пункты Долматовка, Голая Пристань, Каховка и Крестовка расположены на левом берегу Днепра.

Зеленский в своем указе сослался на закон Украины «О правовом режиме военного положения».

Ранее, 9 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести войска из Херсона на левый берег Днепра. Как сообщил командующий российской группировкой Сергей Суровикин, маневр по отводу войск будет осуществлен в ближайшие сроки.