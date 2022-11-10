Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Херсонской области

- Азия и мир, политика
- 9:24, 10 ноября 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в Херсонской области создадут четыре военные администрации. Текст документа опубликован на сайте главы государства.
В указе Зеленский постановил образовать:
Долматовскую сельскую военную администрацию Скадовского района;
Голопристанскую городскую военную администрацию Скадовского района;
Каховскую городскую военную администрацию Каховского района;
Крестовскую сельскую военную администрацию Каховского района.
Упомянутые в указе населенные пункты Долматовка, Голая Пристань, Каховка и Крестовка расположены на левом берегу Днепра.
Зеленский в своем указе сослался на закон Украины «О правовом режиме военного положения».
Ранее, 9 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести войска из Херсона на левый берег Днепра. Как сообщил командующий российской группировкой Сергей Суровикин, маневр по отводу войск будет осуществлен в ближайшие сроки.