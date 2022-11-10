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Уганда закроет школы из-за распространения Эболы

CentralAsia (CA) -  Министр образования Уганды Джанет Катаха Мусевени объявила, что школы страны закроются 25 ноября, на две недели раньше традиционного срока окончания учебного года, сообщает Al Jazeera. Такое решение было принято после обнаружения 23 случаев заражения геморрагической лихорадкой Эбола учеников школ. Восемь пациентов умерли.

«Закрытие школ раньше срока снизит количество зон, где дети ежедневно находятся в тесном контакте с другими детьми, учителями и другим персоналом, которые потенциально могут распространять вирус»,— заявила министр.

Власти Уганды объявили о вспышке распространения вируса лихорадки Эбола 20 сентября. С тех пор, по последним данным правительства, в стране было зафиксировано 135 случаев заболевания и 53 смерти от болезни.

15 октября, чтобы сдержать распространение вируса, президент Уганды Йовери Мусевени ввел карантин и круглосуточный комендантский час в двух центральных регионах страны, где фиксируется наибольшее число заболеваний. Поначалу ограничительные меры вводились на три недели, но 5 ноября власти объявили о продлении их действия еще на 21 день. Гражданам запрещено путешествовать между городами, а местные рынки, бары и церкви закрыты.

Нынешняя вспышка лихорадки связана с суданским штаммом лихорадки Эбола, от которого до сих пор нет вакцины. В последний раз этот штамм вируса распространялся в Уганде в 2012 году. Его смертность превышает 50%.

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