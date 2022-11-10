Что произошло под Херсоном? Три версии происходящего, - «Страна.ua»

CentralAsia (CA) - На этот момент уже поступают неофициальные данные, что россияне уже оставили населенные пункты в Херсонской области на лини фронта, куда заходят ВС Украины, пишет «Страна.ua».

Хотя пока точно неизвестно, сколько выведено войск. И все ли выведены. Судя по всему, одним из признаков окончания вывода войск будет подрыв Антоновского моста и дамбы Новокаховской ГЭС - двух основных путей через Днепр. В украинских телеграм-каналах обсуждается перспектива угрозы подрыва также и дамбы ГЭС, чтоб затопить обширные территории. Но пока нет доказательств, что такой подрыв готовится.

Но что в целом произошло и почему Россия решила отступить? Объяснения вокруг заявлений Командующего группировкой российских войск в зоне «спецоперации» в Украине Сергея Суровикина и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу укладываются в три основных версии.

1. Военная необходимость. Это, по сути, официальная российская версия (и на данный момент наиболее вероятная).

О сложности обороны правобережной части Херсонской области говорилось давно. Удары ВСУ по мостам через Днепр резко затруднили снабжение правобережной группировки россиян. И она оказалась в достаточно уязвимом положении.

Правда, неизвестно, насколько критичным оно было. И шла ли речь о том, что россияне в шаге от разгрома в Херсонской области (украинские обозреватели говорили, что повторения Балаклейской операции тут ждать не приходится и отвоевание Херсона для ВСУ будет очень трудным).

Но в любом случае оборона правого берега требовала бы для россиян серьезных ресурсов. И то, что их там решили не расходовать, может говорить о смещении стратегических целей всей «спецоперации».

Речь может идти об отмене планов по выходу к Приднестровью и отрезанию Украины от Черного моря (если такие планы еще были), для чего как раз нужен плацдарм на правом берегу. И о решении перенаправить освободившиеся части, к примеру, на Донбасс, «защиту» которого президент Владимир Путин недавно назвал основной целью «спецоперации».

Также после отступления на левый берег Днепра Москва сможет сосредоточиться на удержании сухопутного коридора в Крым, который был и остается одной из краеугольных целей россиян.

О таком варианте развития событий говорилось уже давно. Так, в анализе Центра Карнеги в конце октября, о котором «Страна.ua» уже писала, говорилось, что Суровикину — вероятно, впервые с февраля 2022 года — поручено привести военные цели «в соответствие с реальными военными и экономическими возможностями России в конфликте, где тыловое и боевое обеспечение противника осуществляется всем блоком НАТО и оценивается в десятки миллиардов долларов».

То есть - переход к стратегической обороне и к наступательным действиям на отдельных участках фронта, где это позволяет обстановка.

В таком случае держаться за Херсон действительно военных резонов не было. И решающего значения на ход боевых действий его оставление, скорее всего, не окажет.

Однако только при двух условиях - что российские войска смогут отойти на левый берег без потерь, а также, что затем смогут удержать там линию обороны.

Отдельный вопрос, как мы уже писали - политический.

В имиджевом и политическом плане это грандиозная победа Украины. И, соответственно, поражение России и лично Путина. Особенно с учетом того, что Херсон официально аннексирован РФ.

Сдача Херсона уже вызвала волну зрады среди российских блогеров и телеграм-каналов. Причем именно тех, кто поддерживал войну в Украине.

Правда, эту «зрадофилию» пытаются заглушить. Многие (хотя и не все) военные телеграм-каналы призывают отнестись к этому «тяжелому решению» с пониманием.

Также, что примечательно, отступление из Херсона поддержали куратор «Вагнера» Пригожин и глава Чечни Кадыров, которые ранее жестко критиковали российское командование за отступление из Харьковской области и из-под Лимана. Да и в целом они очень позитивно относятся к Суровикину. Что позволяет говорить о существовании между ними определенной связки.

Но, несмотря на все это, на пользу моральному состоянию и российского общества, и армии (особенно с учетом мобилизации) отступление из Херсона, конечно же, не пойдет. И усилится ощущение тревоги и в целом того, что ситуация развивается куда-то (равно как и сомнения в необходимости самой войны). Появится потенциал для раскачивания ситуации и подрыва доверия уже лично к Путину.

Насколько ему удастся удержать ситуацию под контролем – вопрос открытый. Во многом ответ на него будет зависеть от развития ситуации на фронте. Если будут новые поражения и отступления, то ситуация, конечно, для Путина усугубится. А если удастся стабилизировать фронт или же будут успешные наступления, то о Херсоне постепенно забудут.

2. Военная хитрость. Украина изначально говорила, что российский отход из Херсона - операция по дезинформации (чтобы, видимо, спровоцировать Киев на недостаточно подготовленное наступление и понести большие потери).

На данный момент, учитывая официальный уровень приказов об отводе войск, это выглядит маловероятным. Тем не менее пока ни Украина, ни Запад не подтвердили, что российские войска действительно покидают правобережье Днепра.

Наоборот: основной месседж, который идет сейчас из Киева, - это тезис о том, что заявления РФ об отступлении могут быть обманом.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя.

«Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть ru-группировки, в регион взимаются дополнительные резервы. Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления», – написал Подоляк.

Губернатор Виталий Ким выразил то же самое короче: «Если русские что-то говорят, значит сделают наоборот».

А глава офиса президента Украине Андрей Ермак написал и вовсе загадочно: «Кто-то думает, что он очень хитрый. Но мы на шаг впереди». Намекая как бы, что с отступлением не все просто.

Из украинских спикеров пока только Арестович считает, что российская армия «выбита из Херсона». Но и он предупреждает, что «бои на правом берегу ещё будут продолжаться некоторое время».

К слову, о неком «хитром плане» по Херсону говорят и некоторые российские телеграм-каналы, отмечая, что массовой переправы российских войск через Днепр пока не замечено. А потому предполагают, что эти войска остаются на правом берегу и готовятся к решению неких задач.

Хотя все равно непонятно, зачем было столь громогласно объявлять об отводе войск, но его на самом деле не проводить. Если была задача ввести украинское командование в заблуждение, можно было ограничиться вбросами через СМИ об отступлении.

Впрочем, есть ли на самом деле хитрый план либо речь действительно идет об отступлении, мы поймем довольно быстро - по мере приближения украинских войск к Херсону.

3. Третья версия - «договорняк» по формуле «сдача Херсона в обмен на переговоры с Украиной и замораживание остальных территориальных завоеваний РФ».

Такая возможность активно муссируется в последнее время в западной прессе.

Но, как мы уже писали, выглядит она не совсем реалистичной. Освобождение Херсона укрепит веру украинских властей и общества в грядущую победу, а потому уж точно не будет способствовать тому, чтобы Киев согласится пойти на какие-то компромиссы с Москвой.

Например, заключить с ней перемирие на условиях сохранения российского контроля над завоеванными землями.

Но никаких сигналов к этому официальный Киев, да и власти на Западе, не посылают. А если что-то и звучит, то речь скорее о корректировке международного имиджа Украины, как сегодня написала газета Politico.

Издание сообщило, что США «подтолкнули» Зеленского якобы изменить позицию по переговорам с Россией. В частности - по поводу того, что нельзя вести переговоры с Путиным, сообщили газете два информированных чиновника.

«В понедельник Зеленский обозначил пять условий для переговоров, такие как восстановление территориальной целостности Украины, наказание за военные преступления и репарации. Чего он не сказал, в отличие от прошлых заявлений, так это того, что Путин должен уйти из власти, прежде чем такие переговоры могут состояться», - пишет Politico.

Это изменение позиции произошло после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном. В том числе после визита к Зеленскому советника по нацбезопасности Салливана.

По словам высокопоставленного представителя администрации, США передали Киеву, что нужно «продемонстрировать свою готовность разумно и мирно закончить войну».

«Это укрепит мир в понимании того, что именно Украина, а не Россия, хочет разрешить конфликт», - формулирует цель собеседник издания. Но уточняет: «Это не означает, что им нужно сесть за стол переговоров прямо сейчас. Мы даже не думаем, что сейчас подходящее время, исходя из того, что делает Россия».

При этом «никакой кампании, чтобы заставить воюющие стороны говорить, не планируется».

Отмечается, что условия, которые выдвинул Зеленский (выход на границы 1991 года, репарации, наказание военных преступников), практически ничем не отличаются от того, что говорил он ранее. И для России эти условия, очевидно, неприемлемы.

Поэтому в чем именно американцы увидели «изменение позиции», не очень понятно. А что касается отсутствия упоминания Зеленским условия об уходе Путина, то это, по сути, ничего не значит, так как есть решение СНБО, запрещающее вести переговоры с Путиным. И его никто не отменял.

Россия 9 ноября вновь заявила о том, что готова к переговорам с Киевом, и как сказала Мария Захарова, с учетом «изменившихся условий». Вероятно, она имела в виду объявление об аннексии украинских территорий, а не отступление из Херсона.