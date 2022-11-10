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Украинская разведка назвала страны, которые помогают России в военных действиях
Вадим Скибицкий
Вадим Скибицкий

CentralAsia (CA) -  Россия обращалась за помощью для ведения военных действий против Украины не только к Ирану, но и к Китаю и Северной Корее. Кроме того, Казахстан и Узбекистан помогают РФ обходить санкции. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью La Repubblica.

«Они также обращались в Китай и Северную Корею, возможно, в Кыргызстан, за поставками оружия, в частности шаров для РСЗО - Смерч и Ураган. Есть страны, такие как Казахстан и Узбекистан, которые помогают России обходить санкции, продавая им американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет», – сказал он (цитата по ukr.net.).

Представитель ГУР отметил, что у россиян нет суперсовременного оружия, которое они демонстрируют на военных парадах.

«Это просто инсценировка. Москва не может сама производить высокотехнологичное оружие, поэтому обращается к другим странам», — добавил Скибицкий.

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