Не стоит недооценивать Монголию, здесь развивается баскетбол, — FIBA

CentralAsia (MNG) - Серьезный турнир для азиатских баскетболистов начинается в Улан-Баторе.

Путь к Кубку Азии ФИБА 2025 продолжается, поскольку команды из групп C и D предварительных квалификаций вступают в бой. Есть на что посмотреть, будь то сюжетные линии, команды и игроки, которые будут представлены с 10 по 14 ноября.

Предварительные квалификации знаменуют собой важное выступление Монголии впервые на региональном уровне. В прошлом они играли в нескольких чемпионатах Восточноазиатской баскетбольной ассоциации (EABA) и неплохо выступили на Азиатских играх, но это будет их первая игра на региональном уровне в соревнованиях FIBA.

Не делайте ошибку, думая, что Монголия здесь только для того, чтобы присутствовать. Баскетбол становится все более и более популярным видом спорта в Монголии со многими большими фанатами. Вот почему будет интересно увидеть, как они будут болеть за свою команду на UG Arena, когда игроки сразятся с такими игроками, как Малайзия, Таиланд, Вьетнам и Таити, — пишет FIBA.

Ключевым элементом недооцененного кадрового резерва Монголии является Санчир Тунгалаг, который на протяжении многих лет неизменно был лучшим бомбардиром Монголии. 33-летний игрок теперь ветеран и капитан команды, и он должен быть одним из игроков, за которым стоит наблюдать, особенно когда болельщики на UG Arena болеют за него и домашнюю команду.

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